Тренер сборной Норвегии: мы можем играть на одном уровне с испанцами

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Его команда сыграет с Испанией.

«Я ожидаю равного и упорного матча. Это будет отличное испытание. Если мы будем играть на высшем уровне и атмосфера стадиона «Уллевола» нам поможет, то у нас будут варианты. В прошлом матче мы уже доказали, что можем играть на одном уровне с ними», — приводит слова Сольбаккена Mundo Deportivo.

Напомним, 15 октября сборная Норвегии сыграет с национальной командой Испании в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игру обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.