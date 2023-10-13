Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Норвегии: мы можем играть на одном уровне с испанцами

Тренер сборной Норвегии: мы можем играть на одном уровне с испанцами
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Его команда сыграет с Испанией.

«Я ожидаю равного и упорного матча. Это будет отличное испытание. Если мы будем играть на высшем уровне и атмосфера стадиона «Уллевола» нам поможет, то у нас будут варианты. В прошлом матче мы уже доказали, что можем играть на одном уровне с ними», — приводит слова Сольбаккена Mundo Deportivo.

Напомним, 15 октября сборная Норвегии сыграет с национальной командой Испании в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игру обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Материалы по теме
Нападающий сборной Норвегии Холанд: я начинаю уставать от собственного имени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android