Чанов: Камерун играл расслабленно, до конца не отрабатывал, но они не играли вполноги

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче со сборной Камеруна (1:0).

«Рад победе сборной России! Такого нет, что сборная Камеруна вышла без мотивации. Все игры за сборную в любом составе — это всегда возможность показать себя. Поэтому такого нет. Да, не висел у них результат над головой, поэтому они играли несколько расслабленно, но иногда так получается даже лучше. Мне не показалось, что Камерун играл вполноги. Да, не во всех эпизодах до конца отрабатывали, но не скажу, что вполноги», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России состоится в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.