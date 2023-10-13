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Старший тренер молодёжной сборной России оценил уровень соперников из Бразилии

Старший тренер молодёжной сборной России оценил уровень соперников из Бразилии
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров оценил уровень игроков бразильских команд до 20 лет, с которыми сборная играет в рамках тренировочного сбора.

«Хорошие соперники, это было ожидаемо. Атлетичные, техничные игроки в обеих командах, да и в следующих двух будут такие же. Есть отличия в тактических нюансах, у каждой команды своя идея в прессинге, в начале и развитии атак, но у всех игроков есть стремление брать игру на себя», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 13 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и футбольным клубом «Палмейрас» до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 будет играть с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».

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