Кафанов: Хайкин — кандидат в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин является кандидатом в национальную команду.

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо. Всё нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».

В марте Хайкин из английского «Бристоля» вернулся в «Будё-Глимт», за который играл с 2019 по 2022 год. Российский вратарь подписал контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Никита принял участие в 35 матчах во всех турнирах, где пропустил 39 мячей и 13 игр сыграл «на ноль».

Напомним, на октябрьский сбор в национальную команду были вызваны голкиперы Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).