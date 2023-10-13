Сборная Португалии обыграла Словакию и досрочно вышла на чемпионат Европы 2024 года

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Португалии и Словакии. Игра проходила в Порту на стадионе «Драгау». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий португальской сборной Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте игры Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев, забив гол с пенальти.

На 69-й минуте гол забил защитник сборной Словакии Ганцко. На 72-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, сделав счёт в матче 3:1. На 80-й минуте словацкий полузащитник Станислав Лоботка своим голом вновь сократил отставание гостей до одного мяча.

После семи туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 21 очко и занимает первое место в группе J. При этом команда Роберто Мартинеса уже не опустится ниже второго места, дающего прямую путёвку на турнир. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и по-прежнему располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.