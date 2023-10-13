Булыкин: плохая игра с Кенией перечеркнёт хорошие моменты из игры с Камеруном

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Кении.

«Надеюсь, что следующая игра ещё больше укрепит это ощущение, что наша сборная хорошая, что мы обыгрываем соперников и дарим хорошее настроение людям в такой сложный период без международных матчей. Буду надеяться, что будет боевой состав, который с такой же энергией выйдет и обыграет сборную Кении.

Хотелось бы, чтобы вышел сначала боевой состав, решил все вопросы, а потом уже можно смотреть ближайший резерв, потому что если плохо сыграем с этой сборной, то это перечеркнёт все положительные моменты, что были во вчерашней игре», — приводит слова Булыкина «Спорт день за днём».

Встреча сборных России и Кении состоится 16 октября в Турции. Перед этим матчем россияне провели игру со сборной Камеруна (1:0).