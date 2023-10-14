Болельщики Англии освистали Хендерсона из-за трансфера в Саудовскую Аравию

Болельщики сборной Англии освистали полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона, когда его заменили в товарищеском матче со сборной Австралии (1:0), сообщает Goal.

Полузащитник «Аль-Иттифака» начал игру в качестве капитана, но, когда он покидал поле, его освистывали. Вместо Джордана на поле появился Киран Триппьер.

Хендерсон отказался от АПЛ, чтобы перейти в Саудовскую профессиональную лигу и присоединиться к Стивену Джеррарду. И это несмотря на его ранее принципиальную позицию в отношении прав ЛГБТКИА+ и то, что он носит радужные повязки. В Саудовской Аравии данная тема категорически запрещена.

Англия обыграла Австралию со счётом 1:0 благодаря голу Олли Уоткинса и 17 октября встретится со сборной Италии в матче группового этапа отбора Евро-2024.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.