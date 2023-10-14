«Вест Хэм» попробует купить Магуайра в январе и может отпустить Зуму в Саудовскую Аравию

«Вест Хэм Юнайтед» рассматривает возможность приобрести 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в январе, в случае если ему по-прежнему будет не хватать игрового времени в нынешней команде, сообщили источники ESPN. Лондонцы уже вели переговоры по трансферу футболиста летом, но тот в итоге остался в составе манкунианцев.

Источники сообщили ESPN, что в «Вест Хэме» воодушевлены возможностью осуществить сделку в январе с учётом того, что «МЮ», как ожидается, не будет препятствовать уходу Магуайра. Его хочет видеть в составе команды главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Этот шаг также может быть вызван возможностью перехода центрального защитника «Вест Хэма» Курта Зумы в январе в один из саудовских клубов. Летом 28-летний футболист был назначен капитаном команды после ухода Деклана Райса в «Арсенал».

«Вест Хэм» намерен заключить с Зумой новый контракт, поскольку срок действия его нынешнего соглашения истекает летом 2025 года. Однако клубы профессиональной лиги Саудовской Аравии, четыре из которых сейчас принадлежат Фонду государственных инвестиций (PIF), намерены и в ближайшее трансферное окно потратить значительные средства на покупку европейских звёзд. Источники ESPN сообщили, что Зума является одним из тех игроков, приобретение которых рассматривают в PIF, если «Вест Хэм» не сможет добиться соглашения с футболистом.

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