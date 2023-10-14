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Винисиус рассказал, в каком клубе он готов продолжить карьеру

Винисиус рассказал, в каком клубе он готов продолжить карьеру
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём будущем.

«Думаю, я мог бы остаться в «Реале» до конца карьеры, но клуб моей жизни – «Фламенго». Я пообещал отцу, что однажды вернусь. Я должен уважать это обещание», — приводит слова Винисиуса CNN.

23-летний футболист играет за «Реал» с 2018 года. За это время он принял участие в 232 матчах, в которых отметился 62 голами и 65 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в семи матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил три гола и записал на свой счёт одну результативную передачу.

После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и на текущий момент находится на первом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 22 октября. Команда Анчелотти встретится на выезде с «Севильей» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 19:30 мск.

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