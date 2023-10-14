Криштиану Роналду отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться ещё раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. После семи туров португальцы набрали 21 очко и занимают первое место в группе J.