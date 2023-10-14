Доменико Тедеско высказался о досрочном выходе сборной Бельгии на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал победу над Австрией в матче 7-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы, а также отреагировал на выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

«Я счастлив, потому что цель достигнута. Это было моей целью с тех пор, как я возглавил команду. План на игру заключался в том, чтобы набраться терпения и ждать, когда будет появляться свободное пространство, потому что у нас очень быстрые и качественные игроки. Таким образом мы могли застать соперника врасплох, что нам и удалось в моменте с первым голом. Но в перерыве план поменялся, так как нам пришлось адаптироваться тактически.

Обратная замена Бакайоко? Это не имеет отношения к его игре, просто мне нужно было что-то изменить после двух пропущенных голов», — приводит слова Тедеско La Derniere Heure.