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Роналду ответил, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру

Роналду ответил, сможет ли он забить 1000 голов за карьеру
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах в спортивной карьере.

«Вчера мы разговаривали с президентом «Порту» Пинту да Коштой, и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придётся преодолеть не одно препятствие.

В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Моё тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю», – приводит слова Роналду Record.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Игрок провёл 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 голов и записал на свой счёт 231 передачу. В составе национальной команды Португалии Роналду вышел на поле 202 раза, забил 125 гола и отдал 44 передачи.

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