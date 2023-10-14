Лаутаро Мартинес заплатит компенсацию семье бывшей няни. Он уволил её, узнав о болезни

Суд Милана обязал форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса заплатить денежную компенсацию семье бывшей няни из-за неправомерного увольнения, сообщает Sportitalia.

Футболист уволил 27-летнюю няню, узнав о её смертельной болезни. До этого она успела проработать в его семье в течение 8 месяцев. После этого она скончалась.

Семья няни подала иск в суд против футболиста. Суд удовлетворил их требования. Мартинес заплатит компенсацию за неправомерное увольнение, её размер не уточняется.

Напомним, Мартинес перешёл в миланский клуб в 2018 году. За это время аргентинский нападающий в составе «нерадзурри» принял участие в 248 матчах во всех турнирах, в которых отметился 113 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.