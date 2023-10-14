Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Л. Мартинес — о компенсации семье няни: кем нужно быть, чтобы использовать смерть дочери?

Л. Мартинес — о компенсации семье няни: кем нужно быть, чтобы использовать смерть дочери?
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал решение суда, согласно которому он должен заплатить денежную компенсацию семье бывшей няни из-за того, что уволил её, узнав о смертельной болезни.

«Я долго молчал из уважения к семье, которая не уважала нас. Но я не позволю им позорить мою семью. Мы взяли на работу человека, который уже болел и который был нашим другом на протяжении многих лет.

Мы сделали очень много для неё и её семьи. Мы оплачивали их билеты, чтобы они могли прилететь, мы помогли ей с лечением и помогли найти жильё для её семьи, которую нам пришлось убеждать приехать в Италию и заботиться о своей дочери, которая умирала.

После всего этого они ждали, пока их дочь умрёт, чтобы они могли попытаться выбить из нас деньги и максимально использовать ситуацию.

Мы помогали ей, когда она нуждалась в этом, а теперь нас пытаются очернить? Каким человеком нужно быть, чтобы использовать смерть дочери, чтобы получить деньги?», — написал Мартинес в соцсетях.

Материалы по теме
Лаутаро Мартинес заплатит компенсацию семье бывшей няни. Он уволил её, узнав о болезни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android