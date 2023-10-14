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Шотландцы обратились в УЕФА по поводу незасчитанного гола Мактоминея в матче с Испанией

Шотландцы обратились в УЕФА по поводу незасчитанного гола Мактоминея в матче с Испанией
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Шотландская футбольная ассоциация обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за разъяснениями по поводу незасчитанного гола хавбека сборной Шотландии Скотта Мактоминея в матче 7-го тура группы А отборочного этапа на Евро-2024 с Испанией. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, на 60-й минуте встречи Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но этот гол был отменён главным арбитром встречи после просмотра VAR. Изначальной причиной отмены гола был фол в атаке, но позже стало известно, что судья зафиксировал офсайд в том эпизоде.

Встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0 благодаря голам Альваро Мораты и Ойана Сансета. После пяти матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании набрала 12 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии за шесть игр отборочного турнира заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

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