Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз подряд

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в Российской Премьер-Лиге во второй раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сербский специалист уже получал эту награду за июль-август, теперь получил и за сентябрь.

«Он сделал это второй раз подряд. Владимир Ивич повторил свой успех старта сезона и снова стал Тренером месяца. Тренер «Краснодара» победил в голосовании легенд РПЛ и с небольшим отрывом – в голосовании болельщиков. Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим Игоря Осинькина», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Другими кандидатами на награду были: Сергей Юран («Пари НН», семь очков в четырёх матчах), Михаил Галактионов («Локомотив», девять очков в четырёх матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», девять очков в четырёх матчах).