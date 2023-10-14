Широков: «Краснодару» очень нужен какой-то трофей. Они его давно заслужили

Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков прокомментировал признание наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером сентября в РПЛ.

«Ивич абсолютно заслуженно стал тренером месяца. Человек на первом месте идёт. Не знаю, что он поменял в «Краснодаре», что команда показывает такие результаты. Для этого надо быть внутри клуба. Визуально практически ничего не поменял. Таких результатов не было раньше? В какой-то год команде везёт больше, в какой-то — меньше. «Спартак» тоже, когда выигрывал в чемпионский год, им на 90-й минуте залетало, а потом ни разу. «Краснодар» пользуется ситуацией. Есть у них фарт, отлично! Ну и работа на тренировках, без этого никуда. Без этого ничего не выиграть. Дай бог, чтобы до конца года у них так продолжалось.

Молодые воспитанники приобретут уверенность, инъекцию победную, которая была и у «Зенита», и у ЦСКА в 10-х годах. Тогда чемпионат будет интереснее и ребята будут расти. «Краснодару» очень нужен какой-то трофей. Они давно его заслужили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.