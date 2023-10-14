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Форвард «Ахмата» Конате: Селюк для меня как папа

Форвард «Ахмата» Конате: Селюк для меня как папа
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Нападающий грозненского «Ахмата» из Буркина-Фасо Мохамед Конате поделился мнением о своём агенте, Дмитрии Селюке.

«Селюк для меня как папа. Он взял меня в своё агентство в 2016 году и с тех пор переживает за меня в каждой игре. Мы много общаемся с ним. Уважаю его, Дмитрий очень хороший человек и агент. Он занимает очень много места в моём сердце», — приводит слова Конате «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Мохамед Конате провёл 16 матчей за грозненский клуб во всех официальных турнирах, в которых успел отметиться пятью забитыми мячами. Контракт нападающего с «Ахматом» действует до конца июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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