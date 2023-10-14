Салихова: Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро. Футбол всех расставляет на свои места

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала досрочный выход сборной Бельгии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жёлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии (в финальную часть чемпионата Европы. — Прим. «Чемпионата») без де Брёйне. А где вы все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что расставляет всех на свои места, и каждый получает по заслугам», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Бельгии под руководством Доминика Тедеско набрала 16 очков и занимает первое место в группе B, напрямую квалифицировавшись в финальную часть Евро-2024. Австрия осталась на втором месте, проведя шесть матчей, в которых заработала 13 очков.