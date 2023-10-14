Иммобиле: мотивация — это основа основ, и Спаллетти всегда удаётся дать её всем

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о критике в свой адрес, а также рассказал о взаимоотношениях с наставником национальной команды Лучано Спаллетти.

«У меня никогда не было проблем со сборной Италии, всё это создавалось извне. Сейчас меня критикуют даже те, кто не смотрит матчи, это модно. Когда на тебя ставят клеймо, его трудно снять.

Не обидно ли слышать, что в стране нет центральных нападающих? Я выиграл «Золотую бутсу», но, наверное, от меня ждали больше голов. Вместо 200 я должен был забить 400.

Как складываются отношения со Спаллетти? Отлично, мне было очень приятно, что он дал мне капитанскую повязку, это был важный жест, которого я не ожидал. Я сразу же позвонил своей семье, я был взволнован. У него всё будет хорошо, потому что он много общается с игроками, мотивация — это основа основ, и ему всегда удаётся дать её всем», — сказал Иммобиле в интервью Il Messaggero.