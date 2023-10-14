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В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к игроку ЦСКА Файзуллаеву

В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к игроку ЦСКА Файзуллаеву
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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий клуб.

«Это неправда, что Файзуллаев зимой может перейти «Фенербахче», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере 20-летнего футболиста в турецкий клуб.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА в минувшее трансферное окно из «Пахтакора» за € 500 тыс. В текущем сезоне форвард провёл за армейцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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