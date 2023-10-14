Шалимов: стимул сборной России — победа, чтобы убрать весь негатив

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о мотивации сборной России.

«Сборная собирается в этом году не так часто, один сбор пропустили. Большинство матчей в последние два года были выездными, и почти каждый раз поднималась волна негатива. Понятно, что потом волна спадает, но переживается всё это непросто. Первый стимул, который сейчас должен быть у команды — победа, чтобы убрать вообще весь негатив. В этом смысле очень хорошо, что смогли победить, хотя надо сказать, что всё могло развернуться и совсем иначе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча состоится на поле турецкого отеля.