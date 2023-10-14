Эндрик присоединится к «Реалу», когда ему будет 18 лет. Игрок возьмёт 9-й номер

Стали известны сроки, когда бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик присоединится к «Реалу». Футболист перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста, сообщает AS.

Эндрик достигнет совершеннолетия 21 июля 2024 года, после чего сразу прибудет в Мадрид для прохождения медицинского обследования. После этого игрок проведёт с новой командой предсезонную подготовку. Молодой нападающий зарезервировал для себя игровой номер — 9.

Напомним, испанский клуб заплатил за 16-летнего форварда € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

В текущем сезоне Эндрик провёл за «Палмейрас» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.