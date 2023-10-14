Гендиректор «Интера»: Лукаку или Икарди? Отдам предпочтение Мауро

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сделал выбор между двумя экс-нападающими миланского клуба — Ромелу Лукаку и Мауро Икарди. На данный момент форварды выступают за «Рому» и «Галатасарай» соответственно.

«Лукаку или Икарди? Исходя из того, как развивались последние события, я выбрал бы Мауро Икарди.

Лукаку, конечно, может говорить всё, что хочет, но мы всегда уважали его… и потом, деньги имеют значение в футболе», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Festival dello Sport.

Лукаку провёл в составе «Интера» три сезона, в которых сыграл за «нерадзурри» 132 раза и забил 78 мячей. Икарди за шесть сезонов в миланском клубе появился на поле 219 раз и отметился 124 голами.