Гендиректор «Интера»: возвращение Онана? В футболе может случиться всякое

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном возвращении в миланский клуб голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана.

«Возвращение Онана в наш клуб? Я не умею предсказывать будущее, но… в футболе может случиться всё что угодно.

Конечно, это был отличный период и для Онана и для нашего клуба. Также было большой удачей подписать его летом 2022 года бесплатно, а позже продать за хорошие деньги», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Онана провёл в составе «Интера» один сезон, в которых сыграл за «нерадзурри» 41 раз, пропустив 36 голов. Камерунец перешёл в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за € 52,5 млн. Контракт голкипера с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.