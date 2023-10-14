«Милан» проявляет интерес к защитнику «Бетиса» Миранде

«Милан» продолжает рассматривать левого защитника «Бетиса» Хуана Миранду в качестве варианта усиления обороны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, подписание испанца является для «Милана» одной из приоритетных трансферных задач на 2024 год. «Россонери» надеются заполучить Миранду на правах свободного агента. Ожидается, что футболист не будет продлевать соглашение с нынешним клубом.

Миранда выступает за «Бетис» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В прошлом сезоне защитник провёл за бело-зелёных 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.