Италия — Мальта: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 14 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы C встретятся сборные Италии и Мальты. Команды будут играть на стадионе «Стадио Сан-Никола» в Бари. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Бояном Зобеницей (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырёх игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Италии набрала семь очков и занимает третье место в группе C. В свою очередь, мальтийцы расположились на последнем, пятом месте, проведя пять матчей, в которых не сумели разжиться очками.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Мальте и завершился уверенной победой итальянцев — 2:0. Голами отметились Матео Ретеги и Маттео Пессина.