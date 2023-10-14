Дуглас Сантос: Алип — большой мастер, у него большое будущее. Очень рад, что он в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру партнёра по команде Нуралы Алипа.

«Алип – замечательный защитник, большой профессионал. В нём есть спортивная злость, которая нужна на поле, он плотно опекает соперников. Я очень рад, что он есть в команде. Алип является очень важным игроком для сборной Казахстана. Приятно играть бок о бок с ним. Он большой мастер, хотя ещё достаточно молод, у него большое будущее», — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, 23-летний Алип перешёл в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В январе 2023 года был оформлен полноценный переход казахстанского защитника в петербургский клуб. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал двукратным чемпионом России.