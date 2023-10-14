Тренер сборной Кении: матч с Россией для нас исторический. Никогда не играли с Европой

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.