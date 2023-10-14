Бен Фостер: ван Дейк на пике — лучший защитник в истории. У людей короткая память

Бывший голкипер «Саутгемптона» Бен Фостер назвал защитника «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка одним из лучших оборонительных игроков в истории.

«У меня есть один кандидат, которого 100% нужно включать в десятку лучших защитников в истории. Кто-то заговорит о долголетии, но я считаю, что этот парень немного поднял планку и требования к оборонительной игре во всём мире.

Ван Дейк на протяжении трёх лет был лучшим центральным защитником мира. Он получил тяжёлую травму и, возможно, всё ещё пытается оправиться от неё.

Вирджил на пике возможностей – лучший защитник из всех, кто когда-либо жил. Я правда в это верю. Когда «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, Вирджил был безоговорочным номером один.

Зачастую у людей короткая память. На мой взгляд, травма крестообразных связок лишила его былой скорости», – приводит слова Фостера Daily Mail.

В прошлом сезоне ван Дейк суммарно провёл 56 матчей за клуб и сборную, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее защитник «Ливерпуля» резко высказался о плотном графике.