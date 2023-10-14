Талалаев: не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о конфликте футболистов «Енисея» с мальчиком, подающим мячи. По окончании матча между «Химками» и «Енисеем» игроки красноярской команды набросились на болбоя. На поле разгорелся конфликт.

«То, что произошло после матча, не красит ни нас, ни соперника, потому что мы играли в красивый футбол. Мы вели себя не очень красиво, в наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, болбой максимум говорит с администратором команды. Но футболисты не должны бежать разбираться с болбоями. Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» во встрече 14‑го тура Мелбет Первой лиги дома обыграли «Енисей» со счётом 1:0.