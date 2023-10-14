Главный тренер Кении: для меня важно играть с топовыми командами, как Россия

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат рассказал о приоритетах в выборе соперника для товарищеских игр.

«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие. У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах — второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.