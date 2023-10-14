Начало матча «Родина» — «Акрон» отложили из-за отсутствия пожарной машины на стадионе

Сегодня, 14 октября, проходит матч Мелбет Первой лиги между «Родиной» и «Акроном». Стартовый свисток должен был прозвучать в 20:00 по московскому времени, однако начало игры пришлось отложить на 40 минут из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.

«Мы столкнулись с нештатной ситуацией. По пути на «Сапсан Арену» сломалась пожарная машина. Согласно регламенту ФНЛ, нельзя начинать матч и запускать болельщиков на трибуны, если нет пожарной машины», — сообщили в «Родине» по поводу данной ситуации.

Напомним, в данный момент «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой Лиги, имея в своём активе 17 очков после 13 первых туров. «Акрон» находится на пятой строчке, у команды из Тольятти 21 очко в 13 встречах.