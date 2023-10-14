Антонио раскритиковал Саутгейта за невызов Уорд-Прауса в сборную Англии

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио раскритиковал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за невызов в национальную команду своего товарища по клубу — хавбека Джеймса Уорд-Прауса.

«Я расстроен решением Саутгейта. Может быть, Джеймс и новичок нашей команды, но он всегда берёт на себя ответственность!

Как Уорд-Праус мог не получить вызов в сборную? Это позор! У него прекрасная статистика. Он играет за клуб каждую неделю на протяжении многих лет. Саутгейт, в свою очередь, продолжает брать людей, которые даже не играют.

Считаю справедливым, когда в сборную едут качественные футболисты. Если ты не играешь, ты не должен ехать в сборную. Сейчас слова Саутгейта о выборе игроков по текущей форме ушли в прошлое.

Если у тебя хорошая статистика, позволяющая попасть в сборную, то ты должен быть в окончательном списке», – приводит слова Антонио BBC.

В текущем сезоне Уорд-Праус провёл за «Вест Хэм» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.