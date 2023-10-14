Мостовой: у меня не было историй со ставками. Мы другое поколение, у нас такого не было

Бывший футболист сборной России, СССР и «Спартака» Александр Мостовой рассказал, делал ли он на ставки на матчи, будучи футболистом.

«У меня таких историй не было. Мы немножко другое поколение, в наше время такого не было», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами. Также в ставках на матчи обвинялись Николо Фаджоли, Федерико Гатти, Алессандро Флоренци, Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян, Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини, Доменико Берарди, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лука Дзанимачча и Антонио Галло.