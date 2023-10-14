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Опубликован список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи

Опубликован список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи
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Журналист Фабрицио Корона, первым рассказавший о причастности итальянских футболистов к ставках на матч, опубликовал список всех игроков, которые занимались подобным.

В списке присутствуют: Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все —«Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.

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