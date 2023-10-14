Уваров: всё с Израилем будет хорошо. Мы тут с мужиками даже в баню ходим. Привет, Москва

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, уже 30 лет проживающий в Израиле, рассказал о текущей ситуации в стране.

«Футбол и весь спорт в стране на полном стопе. Ничего не происходит, всё отменили до неопределённого времени. Сирены каждый день, тут не до тренировок. Вот-вот начнётся наземная операция в Газе, поэтому только об этом и говорят.

Сейчас Израиль — самое консолидированное общество в мире. Евреев всегда отличала от других способность мобилизоваться в трудные времена. Один мужик знакомый выкупил 300 билетов на самолёт для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю. У нас в России люди бежали от мобилизации, а тут совсем другая история.

Я себя чувствую нормально. Живём в безопасности, сегодня только один раз была ракетная атака. Еды достаточно, евреи любят покушать, дефицита нет, паники нет. Все уверены, что Израиль выстоит. Гуляем только около дома, далеко, конечно, не ходим. Но страна живёт, мы вот с мужиками даже в баню ходим. Всё с этой страной будет хорошо! Привет Москве!» — приводит слова Уварова Sport24.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.