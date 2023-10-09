Экс-вратарь сборной СССР Уваров: только прилетел в Израиль. Народ в шоке

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, уже 30 лет проживающий в Израиле, рассказал, что вернулся в страну после поездки за границу.

«Я был за границей. Должен был вернуться в Израиль ещё в воскресенье, но рейс перенесли на сутки. С божьей помощью добрался — думал, что не вылетим. Только приземлились — ещё в самолёте сижу. Но обстановка в стране понятно какая: война самая натуральная. Народ в шоке просто. С детьми, слава богу, всё нормально — только что с ними разговаривал. Спасибо за переживания, заботу. Всё наладится», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.