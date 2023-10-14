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Директор «Аль-Насра» — о Роналду: Криштиану — легенда, он очень амбициозен

Директор «Аль-Насра» — о Роналду: Криштиану — легенда, он очень амбициозен
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Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар поделился мнением о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Это крайне амбициозный и великолепный трансфер для нашего клуба. Это результат коллективных усилий. Чтобы убедить такую звезду, как Криштиану, нужно представить ему хороший проект. Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Восхищаешься каждый раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен», — сказал Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Криштиану оформил дубль.

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