Директор «Аль-Насра» — о Мане: звезда мирового масштаба, фантастически одарённый игрок

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар поделился мнением о переходе в клуб из Саудовской Аравии сенегальского форварда Садио Мане.

«Бавария» благодарна за то, что летом мы купили Мане за € 30 млн? Во-первых, эти суммы не всегда правдивые. Я не буду их обсуждать. Мы очень рады, что Садио с нами. То, о чём думают в «Баварии», нам не особо интересно. Мане – звезда мирового масштаба, фантастически одарённый игрок. Если что-то в «Баварии» не сложилось, на то были объективные причины. Мюнхенцем надо разобраться, почему Садио не смог показать свой лучший футбол в их клубе. Но и футболист должен дать здравую оценку своей игре.

Поначалу казалось, что Мане не очень рад уходу из «Баварии». Но сейчас он целиком и полностью счастлив. Мы постоянно видим эту широкую улыбку как на тренировках, так и во время игр. Он с гордостью принял новый вызов», – приводит слова Саласара аккаунт в Х (бывший Twitter) The Nassr Zone.

В текущем сезоне Мане провёл за «Аль-Наср» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.