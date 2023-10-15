Агент Акаев: есть пул россиян, которых знают в Европе — Черников, Карпукас, Сафонов

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, какие российские футболисты в данный момент интересны европейским командам.

«Не сказал бы, что сейчас наблюдается большой интерес к молодым российским игрокам из топ-5 чемпионатов Европы. Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове», — приводит слова Акаева Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Карпукас провёл 10 матчей за «Локомотив», в которых не смог отметиться результативными действиями. На счёту вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова 11 матчей в чемпионате. Александр Черников также является основным игроком «Краснодара», на счету полузащитника 10 матчей в РПЛ и один забитый мяч. Александр Сильянов сыграл в шести матчах за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.