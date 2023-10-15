Спортдиректор «Лацио» отреагировал на слухи об интересе к Наиру Тикнизяну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи о том, что римский клуб заинтересован в приобретении защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.

«Информация о том, что мы следим за Тикнизяном — неправда», — приводит слова Фабиани Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что скауты итальянского «Лацио» следили за защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном в матче между сборными Армении и Латвии, где в меньшинстве латвийцы выиграли со счётом 2:0.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА и летом 2021 года за € 5,5 млн перешёл в московский «Локомотив», где раскрылся спустя некоторое время. В нынешнем сезоне Наир провёл за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.