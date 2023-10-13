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Скауты «Лацио» следили за Тикнизяном в составе сборной Армении в матче с Латвией

Скауты «Лацио» следили за Тикнизяном в составе сборной Армении в матче с Латвией
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Скауты итальянского «Лацио» следили за защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном в матче между сборными Армении и Латвии, где в меньшинстве латвийцы выиграли со счётом 2:0, сообщает Tuttomercatoweb.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА и летом 2021 года за € 5,5 млн перешёл в московский «Локомотив», где раскрылся спустя некоторое время. Позже Наир заявил, что будет играть за сборную Армении, и сейчас в составе национальной команды пытается пройти на Евро-2024. После шести сыгранных матчей у сборной семь очков.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.

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