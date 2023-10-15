Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал победу в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Северной Македонии (2:0).

«Когда мы забили гол, игроки немного больше сосредоточились на обороне. Мы не контролировали мяч, но это заслуга Северной Македонии, пытавшейся сравнять счёт. Да, есть претензии, но я всегда говорю, что на этом уровне играют лучшие футболисты в Европе. Посмотрим все проблемные моменты, проанализируем и будем готовиться к следующей игре.

Я очень благодарен ребятам. Северная Македония создавала моменты. Я видел, что они действительно вышли побеждать. Но, думаю, мы справедливо победили. Были моменты и у нас, и у соперники. Если бы забили второй гол раньше, было бы спокойнее, но я считаю, что мы заслужили эту победу», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.