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Радимов вспомнил, как Онопко танцевал на дискотеке после матча сборной России

Радимов вспомнил, как Онопко танцевал на дискотеке после матча сборной России
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Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов поделился воспоминанием о том, как он стал свидетелем танцев в исполнении бывшего капитана национальной команды Виктора Онопко.

«Мы играли вместе в Испании, он в «Овьедо», а я — в «Сарагосе». Как‑то мы остались посидеть после игры и попали на какую‑то дискотеку, на следующий день у нас был выходной. И я могу сказать, что я видел всё. Я видел, как Виктор Савельевич танцует. Мы выиграли на выезде в матче за сборную, мы имели на это право, на следующий день у нас был самолёт в Испанию.

Легионеры тогда летали вместе, а раньше у нас их было много. И я видел, как Виктор Савельевич танцует. В этот момент мы все ему скандировали: «Виктор — наш капитан!» Вить, с днём рождения, мы тебя любим», — сказал Радимов в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Вчера, 14 октября, Виктору Онопко исполнилось 54 года.

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