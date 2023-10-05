Витсель: я чувствую себя комфортно на позиции центрального защитника

Бельгийский футболист «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель рассказал о собственной адаптации на позиции центрального защитника, а также о задачах клуба на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

«В прошлом году для меня было неожиданностью, что мне предстоит играть на позиции центрального защитника. Сейчас же я чувствую себя комфортно и могу помогать команде, что самое главное. Я не против выступать на любой позиции, я просто хочу быть вовлечённым в игру. Где бы я ни был нужен тренеру, я буду там.

Прошлый год в ЛЧ стал для нас крайне нелёгким, мы не вышли из группы. В этом же году задача-минимум для нас это выход в плей-офф. Мы не думаем сильно наперёд, а идём от игре к игре», — заявил Витсель на пресс-конференции.