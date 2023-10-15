Аршавин: раз дети и болельщики «Кайрата» меня помнят, значит, я оставил приятный отпечаток

Бывший футболист казахстанского «Кайрата» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями от возвращения в Алма-Ату.

«Здесь ко мне очень хорошо относились болельщики. Раз дети и болельщики меня помнят, значит, я оставил какой‑то приятный отпечаток и след за тот отрезок, который провёл в «Кайрате», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 14 октября, санкт-петербургский «Зенит» и «Кайрат» провели товарищеский матч на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе петербуржцев забитыми мячами отличились российский полузащитник Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан. В составе казахстанского коллектива — бразильский нападающий Жоао Пауло и израильский защитник Офри Арад.