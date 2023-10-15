Фаджоли заключит сделку со следствием по делу о ставках, чтобы уменьшить срок наказания

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли намерен заключить сделку со следствием и признать свою вину по делу об игре на нелегальных ставках для того, чтобы сократить срок наказания. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Фаджоли принял подобное решение после того, как в Федеральной прокуратуре (FIGC) узнали об осуществлении им незаконных ставок. Сотрудничество со следствием и признание своей вины должно помочь итальянскому футболисту избежать спортивного судебного разбирательства.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф на сумму от € 25 тыс.