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Фаджоли заключит сделку со следствием по делу о ставках, чтобы уменьшить срок наказания

Фаджоли заключит сделку со следствием по делу о ставках, чтобы уменьшить срок наказания
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли намерен заключить сделку со следствием и признать свою вину по делу об игре на нелегальных ставках для того, чтобы сократить срок наказания. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Фаджоли принял подобное решение после того, как в Федеральной прокуратуре (FIGC) узнали об осуществлении им незаконных ставок. Сотрудничество со следствием и признание своей вины должно помочь итальянскому футболисту избежать спортивного судебного разбирательства.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф на сумму от € 25 тыс.

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