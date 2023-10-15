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Тренер ЖФК «Спартак» — об игре на «Открытие Арене»: есть договорённости

Тренер ЖФК «Спартак» — об игре на «Открытие Арене»: есть договорённости
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Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов рассказал о договорённостях по поводу игры женской команды на главном стадионе красно-белых «Открытие Арене» и ответил на вопрос о целях на предстоящий сезон.

«Обещали ли матчи на «Открытие Арене»? Есть договорённости. Всё должно решиться в начале 2024 года.

Что касается целей на сезон, мы все максималисты в клубе. При этом понимаем, что на старте проекта могут возникать сложности, с которыми надо бороться», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, вчера, 14 октября, московский «Спартак» объявил о запуске женской команды. Со следующего сезона «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.

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