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В «Спартаке» рассказали, как пришли к созданию женской команды

В «Спартаке» рассказали, как пришли к созданию женской команды
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Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова рассказала, как в клубе пришли к созданию женской команды.

«Я почти два года в «Спартаке». Я была первым человеком, кто начал заниматься женским футболом в структуре клуба. Мы сформировали команду U16: собрали тренерский штаб, объявили отбор, сделали первую команду, заявились в ЮФЛ и отыграли сезон. Потом создали команду U14. В феврале у руководства «Спартака» появился запрос собрать молодёжную команду к маю. Я была немножко в шоке, но ответила, что это реально — зависит от возможностей: нужен интернат для игроков, качественный отбор и сильный тренерский штаб. Потом «Спартак» решил полностью вложиться в развитие женского футбола. Так определили, что в 2024 году, помимо молодёжного состава, у «Спартака» должна быть команда и в Суперлиге. Мы написали стратегию развития, её утвердило руководство при поддержке «Лукойла», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ульяной Лукьянченко.

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